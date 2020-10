Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e classificação dos times

Atlético-MG e Vasco se enfrentam em um duelo alvinegro no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado às 20h30, deste domingo, no Mineirão, e o confronto vai passar na TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Atlético-MG x Vasco?

É possível assistir ao vivo ao confronto pelos canais SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

Horário

O jogo começará às 20h30 deste domingo.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

O Atlético-MG lidera o Brasileirão com 24 pontos e o Vasco aparece na 5ª colocação, com 18. Na rodada passada, o Galo bateu o Grêmio em casa por 3 a 1 e o Vasco ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.