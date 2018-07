Robbie Madison, um motociclista de manobras australiano que também trabalha como dublê de ação, vem roubando a cena ao protagonizar uma imagem que vem se destacando na internet. Nela, ele simplesmente surfa e até pega tubos no mar do Taiti sobre uma moto. A façanha quase inimáginavel só foi possível graças a uma modificação nos pneus do veículo.

CONFIRA O VÍDEO DO FEITO DE ROBBIE MADISON