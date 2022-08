Avaí x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Avaí e Corinthians se enfrentam neste sábado, 06, às 19h00 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A transmissão do embate é exclusiva do Premiere, por meio do pay per view.

Em momento delicado na temporada, o Corinthians sabe que tem a continuidade na Libertadores e na Copa do Brasil ameaçadas e não quer deixar a situação se igualar no Brasileirão. Vice-líder com 38 pontos, 4 a menos que o líder Palmeiras, a equipe de Vítor Pereira precisa vencer para não se desgarrar do líder e seguir na briga pelo título nacional.

O Avaí também chega para a partida pressionado. Na 16ª posição da tabela, com 21 pontos conquistados, a equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento, mas tem o Cuiabá, 17º, com 21 pontos, em seu encalço.

HORÁRIO E LOCAL

A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, às 19h00, no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AVAÍ : Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo; Natanael (Muriqui), Pottker e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo; Natanael (Muriqui), Pottker e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca. CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni e Giuliano; Adson (Gustavo Mosquito), Giovane e Róger Guedes.Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa )

Assistente 1: Bruno Raphael Pieres (GO-Fifa)

Assistente 2: Bruno Boschilia (PR-Fifa)

4º Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Campeonato Brasileiro, o Avaí, em casa, foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1. Já o Corinthians, pela Libertadores, também foi superado pela equipe carioca, por 2 a 0, na ida das quartas de final da Copa Libertadores.