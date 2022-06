Avaí x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca de manter vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Avaí, neste domingo, às 16h00, no estádio da Ressacada, em partida válida pela décima quarta rodada da competição nacional.

Com 28 pontos conquistados até aqui, o Palmeiras sabe que não saíra do topo da tabela nesta rodada, mas os comandados de Abel Ferreira buscam manter a “gordura” sobre os rivais na briga pelo titulo do Brasileirão. Para a partida, o próprio comandante retorna à beira do gramado, após se recuperar da covid-19. Raphael Veiga, recuperado de lesão na coxa direita, volta a ser opção. Do outro lado do confronto, o Avaí ocupa a 11ª posição da tabela, com 17 pontos ganhos.

Avaí e Palmeiras se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece no estádio Ressacada, em Florianópolis-SC, às 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AVAÍ – Vladimir (Douglas); Kevin, Arthur Chaves, Bressan e Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; Willian Pottker, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

PALMEIRAS –Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Avaí chega para a partida deste domingo de uma derrota por 2 a 0, fora de casa, para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. A situação do Palmeiras é semelhante. A equipe foi derrotada, no Morumbi, por 1 a 0 pelo São Paulo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.