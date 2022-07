Avaí x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mesmo com a eliminação diante do Corinthians na Copa do Brasil, o Santos ganhou nova energia para a sequência da temporada. Após a saída do técnico Fabián Bustos, a equipe da Baixada somou duas vitórias, sobre o Atlético Goianiense e o rival da capital. Assim, contra o Avaí, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a expectativa é que o clube alvinegro concilie resultado e bom futebol e deixe o torcedor satisfeito neste sábado, na Ressacada, em Florianópolis.

Apesar da má fase, o Santos ocupa a oitava colocação no Brasileirão, com 22 pontos, e vislumbra a possibilidade de encurtar a distância para o G-6. Já o Avaí tem 18 pontos e está na luta para fugir da zona de rebaixamento. Uma vitória diante de seu torcedor é fundamental para esquecer os últimos quatro resultados negativos.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Avaí e Santos será realizado neste sábado, às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, capital catarinense.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do duelo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AVAÍ – Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva, Eduardo e Jean Pyerre; William Pottker e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva, Eduardo e Jean Pyerre; William Pottker e Bissoli. Eduardo Barroca. SANTOS – João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória mínima sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado, no entanto, não foi suficiente para a equipe da Baixada avançar de fase. Já o Avaí descansou no meio de semana, seu último compromisso foi no sábado passado, diante do Red Bull Bragantino, partida em que foi goleado por 4 a 0.