Avaí x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo neste sábado para enfrentar o Avaí, em Santa Catarina, pela nona rodada do Brasileirão. Após uma semana livre para treinar, o técnico Rogério Ceni deve levar a campo o que tem de melhor para buscar a vitória fora de casa e ficar na cola do líder Palmeiras. A equipe paulista é a quinta colocada, com 13 pontos, três a mais que o Avaí, em 13º.

ONDE ASSISTIR

Avaí x São Paulo terá transmissão no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis-SC

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Avaí : Vladimir; Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves, Bruno Cortez, Raniele, Eduardo, Bruno Silva, Morato, Bissoli e Muriqui (Pottker). Técnico : Eduardo Barroca.

: Vladimir; Vladimir, Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves, Bruno Cortez, Raniele, Eduardo, Bruno Silva, Morato, Bissoli e Muriqui (Pottker). : Eduardo Barroca. São Paulo: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 2 a 2 com o Ceará, no Morumbi, e o Avaí vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão.