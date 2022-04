Ayacucho x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo estreia nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Copa Sul-Americana diante do Ayacucho, em Cusco, no Peru. O tricolor paulista deve ir com um time alternativo par ao confronto, que será disputado a mais de 3 mil metros de altitude. Machucado, Rodrigo Nestor é desfalque no time de Rogério Ceni.

O São Paulo está no Grupo D da Copa Sul-Americana. Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Everton, do Chile, completam a chave. Apenas o mais bem colocado avança.

ONDE ASSISTIR

Ayacucho x São Paulo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (canal fechado). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco-PER.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ayacucho : Espinoza; Hugo Magallanes, Aldair Salazar e Quina; Chavez, Barrios, Morales e Mendieta; Techera, Arce e Royón. Técnico : Gerardo Ameli.

: Espinoza; Hugo Magallanes, Aldair Salazar e Quina; Chavez, Barrios, Morales e Mendieta; Techera, Arce e Royón. : Gerardo Ameli. São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Miranda, Leo e Reinaldo; Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão, Patrick e Luan (Rigoni); Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista. O Ayacucho vai para o confronto embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o UTC Cajamarca, pelo Campeonato Peruano.