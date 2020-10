Bahia x Atlético-MG: onde assistir, escalação e arbitragem

Bahia e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético entra na rodada como líder do Brasileirão com 31 pontos, mas tem Inter e Flamengo na cola, com a mesma pontuação. Na rodada passada, o Galo empatou em casa por 1 a 1 com o Fluminense. O Bahia aparece com 16 pontos e luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na sexta, a equipe de Mano Menezes também ficou no 1 a 1 com o Goiás, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

Bahia x Atlético-MG terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Clayson, Marco Antônio e Gilberto

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha

ARBITRAGEM