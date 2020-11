Bahia x Botafogo: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Com o intuito de se afastar da zona da degola, Bahia e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Bahia x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Elias (Daniel); Rossi (Fessin), Élber (Clayson) e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kelvin, Warley e Matheus Babi. Técnico: Flávio Tenius.

ARBITRAGEM

Árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes-GO

Assistentes : Fabrício Vilarinho da Silva-GO e Leone Carvalho Rocha-GO

Árbitro de Vídeo : Wagner Reway-PB

CLASSIFICAÇÃO

O Bahia inicia a rodada na décima quinta colocação, com 19 pontos. O time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de vitória por 4 a 0 diante do Melgar, pela Copa Sul-Americana. Na última rodada do Brasileirão, a equipe baiana perdeu por 3 a 1 para Santos.

Já o Botafogo é o décimo quarto colocado, com 20, e vem de eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Cuiabá. No Brasileiro, vem de empate diante do Ceará por 2 a 2.