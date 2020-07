Bahia x Botafogo-PB: onde assistir, horário e local

Bahia e Botafogo-PB disputam uma vaga para a semifinal da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h30, no estádio do Pituaçu, em Salvador.

Bahia x Botafogo-PB ao vivo: onde assistir

Será possível assistir ao vivo ao confronto na Fox Sports – que também passará em seu site e aplicativo – e no Live FC, canal de streaming. O classificado deste duelo vai enfrentar quem passar de Confiança e Santa Cruz (veja comoassistir ao jogo), que também jogam neste sábado, às 18h30.

Local da partida

O jogo será no estádio em Pituaçu, porque todos os confrontos da Copa do Nordeste serão realizados na Bahia, para evitar muitas viagens e maiores chances de contaminação pelo novo coronavírus.

Tabela da Copa do Nordeste

Na fase de grupos, o Bahia ficou na segunda colocação com 17 pontos, enquanto o Botafogo-PB acabou em terceiro, com 13 pontos. Na rodada passada, o Bahia goleou o Náutico por 4 a 1 e o Botafogo só empatou com o Vitória em 1 a 1.