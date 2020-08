Bahia x Ceará: onde assistir, horário e arbitragem

Bahia e Ceará decidem nesta terça-feira a Copa do Nordeste de 2020. A partida será realizada às 21h30, mais uma vez no estádio de Pituaçu, em Salvador, onde aconteceu o primeiro jogo da decisão. A partida terá transmissão na TV aberta, fechada e na internet.

Transmissão

É possível assistir ao vivo na TV pela Fox Sports (para todo o Brasil) e SBT (para o Nordeste). Ainda haverá transmissão pelo canal de youtube da Copa do Nordeste e também pelo Live FC.

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira será o árbitro e ele terá como assistente número 1 Jean Marcio dos Santos e o assistente número 2 é Flavio Gomes Barroca. A quarta árbitra será Thayslane de Melo Costa. O comando do VAR ficará sob a responsabilidade de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

Tem pênaltis na Copa do Nordeste?

O Ceará venceu o primeiro jogo por 3 a 1. Logo, pode até perder por um gol de diferença que fica com o título. Se o Bahia vencer por três ou mais gols é ele quem fica com a taça. Se a vitória for por dois gols de diferença, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

O Bahia busca seu quarto título (ganhou em 2001, 02 e 17) e o Ceará pode ser campeão pela segunda vez (2015).