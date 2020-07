Bahia x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e local

Bahia e Confiança disputam nesta quarta-feira uma vaga para a final da Copa do Nordeste. A partida será realizada no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h30, e é possível assistir ao duelo pela TV aberta, fechada e internet.

Onde assistir Bahia x Confiança ao vivo

O jogo terá transmissão pela Fox Sports, SBT (para Bahia e Sergipe). Os dois canais vão passar também em seus sites. Outra opção é acompanhar pelo canal de youtube da Copa do Nordeste.O classificado deste confronto vai pegar quem passar de Fortaleza x Ceará (veja como assistir), que se enfrentam nesta terça-feira.

Local

A partida será disputada no estádio de Pituaçu, sem a presença de torcedores.

Tabela da Copa do Nordeste

Nas quartas de final, o Bahia derrotou o Botafogo-PB por 3 a 1, enquanto o Confiança ficou no 0 a 0 com o Santa Cruz no tempo normal e venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Na fase de grupos, o Bahia bateu o Confiança por 1 a 0, no dia 7 de março. A equipe baiana terminou como segunda do Grupo A e o time alagoano foi o líder do Grupo B.