Bahia x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view e será disputada no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Onde assistir Bahia x Coritiba?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo Premiere, ambos para todo o Brasil. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalações de Bahia x Coritiba

A definir

Arbitragem

Árbitro : Flavio Rodrigues de Souza-SP

: Flavio Rodrigues de Souza-SP Árbitro Assistente 1 : Daniel Luis Marques-SP

: Daniel Luis Marques-SP Árbitro Assistente 2 : Evandro de Melo Lima-SP

: Evandro de Melo Lima-SP Quarto Árbitro : Emerson Ricardo de Almeida Andrade-BA

: Emerson Ricardo de Almeida Andrade-BA Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

Tabela

O Bahia teve seu jogo de estreia, contra o Botafogo, adiado, porque fez a decisão do Campeonato Baiano no último final de semana. Já o Coritiba decepcionou e perdeu em casa para o Inter por 1 a 0.

No próximo final de semana, o Coritiba recebe o Flamengo no Couto Pereira e o Bahia encara o Red Bull Bragantino, novamente no Pituaçu.