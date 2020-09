Bahia x Flamengo: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de se aproximar do G-4, Bahia e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, no Pituaçu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Bahia x Flamengo: onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal TNT e pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Escalação

Bahia: Ainda não há informações sobre o elenco do Bahia que deve entrar em campo contra o Flamengo nesta quarta-feira.

Flamengo: Gabriel Batista (Hugo Souza); Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão e Thiago Maia; Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro Rocha e Pedro.

Classificação

O Bahia inicia a sétima rodada na 8ª colocação, com 8 pontos. A equipe busca reencontrar as vitórias que não acontecem há três rodadas. No último final de semana, o clube não saiu do empate diante do Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, inicia a sétima rodada do torneio na 9ª colocação, com os mesmos 8 pontos do adversário. No último final de semana, a equipe rubro-negra venceu o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.