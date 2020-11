Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Próximos na tabela, Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h45, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela canal TNT e pelo Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia: Douglas; Nino, Lucas, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Ramon (Edson/Ramires/Elton) e Daniel; Élber, Fessin e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Yuri César e David. Técnico: Marconne Montenegro.

ARBITRAGEM

Árbitro : Wagner do Nascimento Magalhães-RJ

Assistentes : Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ

Árbitro de Vídeo : Pathrice Wallace Corrêa Maia-RJ

CLASSIFICAÇÃO

O Bahia inicia a rodada décima quarta colocação, com 22 pontos. O time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de vitória diante do Botafogo por 1 a 0, em casa.

Já o Fortaleza é o décimo primeiro colocado, com 24, e vem de derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada. Esse será o primeiro jogo do tricolor cearense desde a saída do técnico Rogério Ceni, que agora comanda o Flamengo.