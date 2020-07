Bahia x Náutico: onde assistir, horário e local

Bahia e Náutico jogam nesta quarta-feira, às 20h, no estádio do Pituaçu, na Bahia, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida vai ter transmissão pela TV aberta e pela internet.

Onde assistir Bahia x Náutico?

O torcedor pode assistir ao duelo na TV pelo SBT (para o Nordeste) e também na internet, pelo canal de streaming Live FC e também pelo canal de Youtube da Copa do Nordeste.

Horário

O jogador será realizado nesta quarta-feira, às 20h, horário de Brasília.

Local

O confronto será disputado no estádio do Pituaçu e todos os jogos da Copa do Nordeste passarão a ser realizados na Bahia, como forma de evitar muitas viagens e maior possibilidade dos envolvidos nas partidas terem contato com o novo coronavírus.

Situação na Copa do Nordeste

As equipe vivem situações opostas. O Bahia já está classificado no Grupo A, com 14 pontos e resta saber apenas se ficará em primeiro ou segundo. Já o Náutico aparece em terceiro no Grupo B, com 11, e precisa vencer para não depender de outros resultados.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas. O Náutico aparece em terceiro com 11, seguido por Ceará, também com 11, e o Santa Cruz aparece com 10.