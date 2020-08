Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalação e classificação

Com campanhas parecidas, Bahia e Palmeiras se encontram neste sábado, às 19h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Bahia x Palmeiras?

A partida terá transmissão pelo canal TNT e pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Escalação

A definir

Classificação

O Palmeiras inicia a rodada na quinta colocação, com oito pontos. Na rodada passada, o time de Vanderlei Luxemburgo derrotou o Santos por 2 a 1, em jogo realizado no Morumbi. Já o Bahia, comandado por Roger Machado, aparece em oitavo, com sete pontos, e vem de derrota por 2 a 0 para o Ceará, no Castelão.