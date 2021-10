Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem vencer há quatro jogos e em crise com a torcida, o Palmeiras visita o Bahia nesta terça-feira, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 26ª rodada do torneio, acontece às 21h30. O time paulista ocupa a terceira posição, com 39 pontos, enquanto o tricolor baiano abre a zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 26.

ONDE ASSISTIR

Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia : Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel (Raniele) e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico : Guto Ferreira.

: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel (Raniele) e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. : Guto Ferreira. Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de dura derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, enquanto o Bahia vem de vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, fora de casa.