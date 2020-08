Bahia x Red Bull Bragantino: onde assistir, classificação e escalação

Bahia e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Bahia x Bragantino?

É possível assistir ao vivo confronto pela TV Globo (para a Bahia) e Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

A definição do time acontecerá nesta sexta-feira.

Classificação

O Bahia fez sua estreia no Brasileirão na quarta-feira e derrotou o Coritiba por 1 a 0, no Pituaçu. Com o resultado, a equipe está na 7ª colocação, com três pontos. Já o Bragantino empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em Bragança Paulista, e aparece na 10ª posição, com dois pontos.

Próximos jogos

O Red Bull Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, para encarar o Fluminense, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Bahia vai enfrentar o São Paulo quinta-feira, no Morumbi.