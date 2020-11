Bahia x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O São Paulo vai até Salvador enfrentar o Bahia neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão no pay-per-view e o Estadão fará tempo real.

ONDE ASSISTIR

Bahia x São Paulo terá transmissão pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Rodriguinho; Saldanha, Élber e Fessin. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

HORÁRIO

O jogo será disputado às 19h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo entra na rodada na terceira colocação, com 38 pontos e na rodada passada ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Morumbi. Foi o segundo empate seguido do time de Fernando Diniz.

Já o Bahia aparece na 12ª posição, com 28 pontos. No Brasileirão, a equipe de Mano Menezes foi goleada na rodada passada pelo Red Bull Bragantino, por 4 a 0. E na última terça-feira, derrotou o Unión Santa Fe por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana.