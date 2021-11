Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo visita neste domingo, às 18h15, o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, a equipe de Rogério Ceni quer somar sua segunda vitória consecutiva para almejar novos objetivos no torneio. Já o time baiano quer abandonar sequência de empates e somar três pontos para fugir da zona de rebaixamento. Desde que Guto Ferreira voltou, o Bahia não sabe mais o que é perder.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Bahia e São Paulo terá transmissão do pay-per-view, por meio do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 18h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Jonas, Patrick de Lucca e Daniel; Raí Nascimento, Ronaldo César e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Calleri) e Rigoni. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vive momento de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas vem de vitória sobre o Internacional e almeja arrancada para sonhar com vaga na Libertadores. Já o Bahia sustenta a maior invencibilidade do momento no torneio. São seis partidas sem perder, coincidindo com a chegada de Guto Ferreira ao comando técnico. No entanto, destes seis jogos, apenas dois deles terminaram com triunfos do Bahia. Na última semana, a equipe ficou no 0 a 0 com o Juventude.