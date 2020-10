Bahia x Vasco: onde assistir e horário

O Bahia recebe o Vasco no Pituaçu nesta quarta-feira, às 19h15, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Bahia x Vasco: onde assistir

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Horário

A partida será às 19h15, horário de Brasília.

Classificação

O Vasco ocupa a 9ª colocação na tabela, com 18 pontos. O Bahia aparece em 16º, com 12. As duas equipes perderam na rodada passada. O Vasco foi goleado em Minas por 4 a 1 pelo líder Atlético-MG e o Bahia perdeu em casa para o Sport por 2 a 1.