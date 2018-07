Balotelli aparece com arma em rede social e manda recado: ‘Grande beijo aos inimigos’

O italiano Mario Balotelli se envolveu em mais uma polêmica fora de campo. De férias, após a eliminação dos tetracampeões ainda na primeira fase da Copa do Mundo do Brasil, o atacante postou uma foto em sua conta pessoal no Instagram apontando uma arma e mandando o seguinte recado: ‘Grande beijo aos inimigos’. Minutos depois a imagem foi apagada.

As críticas ao jogador após o fraco desempenho no Mundial veio de todos os lados. Até mesmo o dono do Milan, Silvio Berlusconi, não poupou as palavras. ‘Além da Itália, quem perdeu a Copa do Mundo fui eu. Eu o estava negociando com um clube inglês para vendê-lo por 35 milhões (de euros, o equivalente a R$ 106 milhões), mas depois desse Mundial quem vai querer comprá-lo mais?’, disse ao jornal Gazzetta Dello Sport.

Balotelli se envolveu em mais uma polêmica horas depois de o novo técnico do Milan, Filippo Inzaghi, ter feito elogios ao jogador. O treinador chegou a dizer que estava seguro de que o atacante poderá ser “um exemplo” dentro de sua equipe, assim como qualificou o atleta de 23 anos de idade como “um patrimônio do futebol italiano”.

Com Balotelli em campo, a Itália venceu a Inglaterra por 2 a 1 na estreia deste Mundial, mas depois amargou derrotas por 1 a 0 para Costa Rica e Uruguai, sendo assim eliminada já na primeira fase da competição.