Poucas horas depois de desabafar nas redes sociais e declarar-se inocente pela eliminação da Itália na Copa do Mundo, Mario Balotelli, mais calmo, aproveitou sua conta no Instagram para agradecer ao Brasil pelo tempo que passou por aqui e declarou que vai torcer para a seleção do ‘país do futebol’.

Em português, o polêmico jogador diz que os brasileiros estão em seu coração. “Sejam os reis dessa festa”, disse.