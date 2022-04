Banfield x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Santos tratou de fazer uma reformulação no elenco, optando principalmente por novas contratações de figuras do futebol da América do Sul. Atendendo a alguns pedidos de Fabián Bustos, o clube alvinegro entende que poderá ter mais tranquilidade no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Pela competição continental, o Santos faz sua estreia nesta terça-feira, às 19h15, jogando na Grande Buenos Aires. O adversário é o Banfield, que atuará em sua casa, o estádio Florencio Sola.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Banfield e Santos está agendado para esta terça-feira, às 19h15, no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Banfield – Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Lollo e Franco Quinteros; ­Romero (Erik López), Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo; Agustí­n Urzi, Juan Manuel Cruz e Juan Álvarez. Técnico: Diego Dabove.

Santos – João Paulo; Maicon, Bauermann, Kaiky; Felipe Jonathan, Rodrigo Fernández, Madson, Willian Maranhão, Carlos Sánchez; Ricardo Goulart e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A última partida oficial do Santos aconteceu no dia 19 de março, pelo Paulistão, quando venceu o Água Santa, na Vila Belmiro, por 3 a 2. Já o Banfield recebeu, na última sexta-feira, a visita do Argentinos Juniors, pelo torneio local, e acabou derrotado por 2 a 0.