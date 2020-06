Bangu x Flamengo: horário e como assistir

Bangu e Flamengo marcam o retorno do Campeonato Carioca após pouco mais de três meses de paralisação do estadual. A partida será realizada no estádio do Maracanã, às 21h (horário de Brasília). A partida não terá transmissão da TV (entenda a polêmica sobre os jogos do Fla na TV).

Bangu x Flamengo: onde assistir

Flamengo e Rede Globo voltaram a negociar os direitos de transmissão durante a pandemia, mas as conversas não foram adiante e por isso, os jogos do time rubro-negro no Carioca continuarão sem passar na TV. Entretanto, o torcedor pode acompanhar a partida através de rádio.

Horário de Bangu x Flamengo

A partida vai ser realizada às 21h, no Maracanã sem a presença de torcedores

O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara e também lidera o Grupo A da Taça Rio com nove pontos. Já o Bangu aparece na terceira posição com três pontos e precisa da vitória para não ver o próprio Fla e o Boavista (que enfrenta a Portuguesa), segundo colocado, disparar na frente.

A tendência é que o presidente da República Jair Bolsonaro compareça ao estádio para assistir ao jogo, embora a partida seja realizada com portões fechados.