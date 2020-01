Bangu x Fluminense: onde assistir ao jogo pelo Carioca

Por Guilherme Amaro

Bangu e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, em Moça Bonita, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. É possível assistir ao confronto pela TV e internet.

Onde assistir ao vivo Bangu x Fluminense?

A partida terá transmissão da Globo RJ e do Premiere. Outra opção é assistir online pelo aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Bangu soma dois pontos no Grupo A do Campeonato Carioca, após empates com Vasco e Resende. O Fluminense, por sua vez, ocupa o segundo lugar do Grupo B, com seis pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, em jogo realizado no Maracanã, quinta-feira.