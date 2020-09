Barcelona de Guayaquil x Flamengo: onde assistir, horário e classificação

Barcelona de Guayaquil e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e terá transmissão pela TV fechada.

Barcelona de Guayaquil x Flamengo: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo pelo canal Fox Sports. Outra alternativa é a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Flamengo entra em campo após perder por 5 a 0 para o Independiente del Valle, do Equador, na última rodada. Mesmo com a derrota, a equipe carioca continua sendo a segunda colocada do “Grupo A”, com seis pontos.

O Barcelona de Guayaquil precisa vencer para manter o sonho de uma vaga nas fases finais da Libertadores vivo. A equipe equatoriana perdeu todos os jogos que disputou no torneio e é a última colocada de seu grupo. Confira a tabela de classificação do “Grupo A”.