Barcelona divulga imagens da evolução de Messi, que faz 28 anos

Nesta quarta-feira, o mundo do futebol comemora os 28 anos de Lionel Messi, craque da seleção argentina e maior artilheiro da história do Barcelona. Como o clube catalão não poderia deixar passar em branco, fez uma montagem da evolução do ídolo, que joga no Barça desde seus 13 anos. Além disso, também fez uma seleção de grandes momentos do jogador em seu site oficial e abriu espaço para que fãs mandem mensagens para Messi nas redes sociais por meio da hashtag #Messi28.

Confira a evolução de Messi desde que chegou ao Barcelona!

Em seu canal oficial no YouTube, o clube ainda divulgou imagens inéditas de Messi nas categorias de base. Confira!