Barcelona-EQU x Santos: onde assistir, horário e escalação da equipe alvinegra

Após perder para o The Strongest na altitude de La Paz, o Santos se complicou na Copa Libertadores. Para avançar às oitavas de final, o time da Vila Belmiro precisa vencer o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, e torcer por um tropeço do Boca Juniors. A partida acontece na casa do adversário, no Estádio Monumental, no Equador, às 21h, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Santos será exibido pelo canal Fox Sports. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece às 21h, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Kevin Malthus e Gabriel Pirani; Madson, Lucas Braga e Kaio Jorge Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Santos

18/05: The Strongest 2 x 1 Santos (Libertadores)

11/05: Santos 1 x 0 Boca Juniors (Paulistão)

09/05: Santos 2 x 1 São Bento (Paulistão)

06/05: Palmeiras 3 x 2 Palmeiras (Paulistão)

04/05: Santos 5 x 0 The Strongest (Libertadores)

Barcelona