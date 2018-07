As categorias de base do Barcelona não param. Mesmo revelando grandes jogadores da história recente como Messi, Iniesta, Xavi, Fàbregas e Thiago Alcántara, a equipe espanhola postou em suas redes sociais um vídeo mostrando que novos craques estão por vir. Em jogo contra o Cornellà, em categoria com garotos entre 10 e 12 anos, os pequenos craques mostraram grande habilidade ao marcar um dos 13 gols, na vitória por 13 a 0.