Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e horário do jogo

O Barcelona enfrenta o Athletic de Bilbao nesta terça-feira, às 17h, no Camp Nou, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão na TV fechada e na internet.

Onde assistir Barcelona x Athletic de Bilbao

É possível assistir ao vivo pelo canal ESPN Brasil, que também fará a transmissão online pelo Watch ESPN. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Horário de Barcelona x Athletic de Bilbao

A partida terá início nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília.

O Barcelona vem de um empate sem gols com o Sevilla, resultado que o tirou da liderança do Campeonato Espanhol. A equipe catalã ocupa a 2ª posição com os mesmos 65 pontos do líder Real, mas o time fica atrás pelos critérios de desempate.

Já o Athletic de Bilbao aparece na 9ª colocação, com 42 pontos e derrotou o Betis por 1 a 0 na rodada passada.