Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em um duelo entre times na parte de cima da tabela, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira, às 17h, no estádio Camp Nou, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, que também passará online no Watch ESPN.

Horário

O confronto terá início às 17h, horário de Brasília.

Escalações de Barcelona x Atlético de Madrid

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Griezmann e Suárez

: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Messi, Griezmann e Suárez Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi, Llorente, Saúl, Thomas, Carrasco, Diego Costa e João Félix.

O Barcelona aparece na segunda posição com 69 pontos, atrás do líder Real Madrid. Já o Atlético de Madrid aparece na terceira posição, com 58 pontos.

Na rodada passada, o Barcelona empatou em 2 a 2 com o Celta de Vigo e o Atlético de Madrid fez 2 a 1 no Alavés.