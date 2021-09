Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em sua primeira Liga dos Campeões após a saída de Lionel Messi, o Barcelona inicia sua trajetória na competição contra o Bayern de Munique, algoz da maior vexame sofrido pelo clube no torneio, o 8 a 2 para a equipe bávara nas quartas de final de 2020. O jogo, válido pela 1ª rodada do Grupo E, acontece às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, na Espanha. A chave conta ainda com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o Benfica, de Portugal.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Barcelona x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, e no canal fechado pela TNT e na HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Barcelona : ter Stegen; Sergi Roberto, R. Araújo, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong e Pedri; Depay, Luuk de Jong e Philippe Coutinho. Técnico : Ronald Koeman.

: ter Stegen; Sergi Roberto, R. Araújo, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong e Pedri; Depay, Luuk de Jong e Philippe Coutinho. : Ronald Koeman. Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller e Musiala; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Barcelona vem de vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O Bayern também venceu seu último compromisso, por 4 a 1, sobre o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão.