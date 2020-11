Barcelona x Betis: onde assistir, horário e classificação

Ainda em busca de regularidade, o Barcelona recebe o Betis neste sábado, às 12h15, no Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Barcelona x Betis terá transmissão pelo canal ESPN Brasil e o Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Barça entra na rodada na modesta 12ª colocação, com apenas oito pontos. O Betis é o 7º, com 12 pontos. Na última rodada, o Barcelona empatou em 1 a 1 com o Alavés e o Betis fez 3 a 1 no Elche. Na quarta, o Barça ainda jogou pela Liga dos Campeões e derrotou o Dínamo de Kiev por 2 a 1.