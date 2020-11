Barcelona x Dínamo de Kiev: onde assistir, horário e classificação

Empolgado com a vitória diante da Juventus, o Barcelona recebe o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Dínamo de Kiev terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo EI Plus. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 17h (horário de Brasília) nesta quarta-feira.

CLASSIFICAÇÃO

O Barcelona ocupa a primeira colocação do Grupo G com 6 pontos. Na rodada passada, o time comandado pelo técnico Ronald Koeman venceu a Juventus, em Turim, por 2 a 0. Já o Dínamo de Kiev tem 1 e ocupa o terceiro lugar. O time ucraniano vem de empate por 2 a 2 diante do Ferencváros.