Barcelona x Eibar: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Espanhol

Em busca da liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Eibar neste sábado, no Camp Nou, pela 25ª rodada da competição. O torcedor pode assistir ao jogo pela TV fechada e pela internet.

Onde assistir Barcelona x Eibar?

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil. Também é possível assistir pelo site e aplicativo da emissora. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

Horário

O confronto começa às 12h, horário de Brasília.

Situação das equipes

O Barcelona entra na rodada na segunda colocação com 52 pontos, um a menos do que o líder Real Madrid. Na terça-feira, o Barça entra em campo pela Liga dos Campeões, por isso, é possível que alguns titulares sejam poupados. O Eibar aparece na 16ª colocação, com 24 pontos, e precisa pontuar para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.