Barcelona x Leganés: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

Após golear o Mallorca, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira para enfrentar em casa, no estádio Camp Nou, o Leganés, às 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão na TV fechada.

Barcelona x Leganés: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal ESPN Brasil, que também fará transmissão em seu aplicativo e site Watch ESPN.

Horário de Barcelona x Leganés

A partida está marcada para ser realizada às 17h, horário de Brasília.

O Barcelona lidera o Espanhol com 61 pontos e na rodada passada, a primeira após a paralisação do torneio em razão do coronavírus, goleou o Mallorca fora de casa por 4 a 0. Justamente em razão da paralisação de La Liga, os jogos do Espanhol terão um intervalo de tempo menor entre eles.

O Leganés vive situação oposta ao Barça. A equipe tem apenas 23 pontos e está na zona de rebaixamento. No último sábado, equipe perdeu em casa por 2 a 1 para o Valladolid.