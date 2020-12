Barcelona x Levante: onde assistir, horário e últimos resultados

Separados por três pontos, Barcelona e Levante se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O duelo entre ingleses será neste domingo, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Levante terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Barcelona vem de classificação na Liga dos Campeões e derrota no Campeonato Espanhol. O time do técnico Ronald Koeman perdeu para a Juventus por 3 a 0, mas, apesar do revés, passou para a próxima fase do torneio europeu. No Espanhol, os catalães perderam para o Cádiz por 2 a 1. Já o Levante vem de vitória por 3 a 0 sobre o Getafe.