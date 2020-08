Barcelona x Napoli: onde assistir e horário

Barcelona e Napoli decidem uma vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões neste sábado, às 16h, no Camp Nou, casa do Barça. É possível assistir ao vivo ao jogo apenas pela internet.

Barcelona x Napoli: onde assistir

O jogo vai passar no Facebook Watch e no EI Plus. O Estadão vai fazer tempo real da partida.

Hora

O jogo será às 16h deste sábado, no Camp Nou, casa do Barcelona.

Situação das equipes

Napoli e Barcelona empataram o primeiro jogo por 1 a 1. Empate sem gols dá a vaga para o Barça. Se ficar no 1 a 1, a decisão irá para os pênaltis e empate com dois ou mais gols, quem avança é o time italiano. O classificado vai pegar quem passar de Bayern de Munique e Chelsea, que também jogam no sábado.