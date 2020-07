Barcelona x Osasuna: onde assistir e horário

A penúltima rodada do Campeonato Espanhol pode acabar com um novo campeão. Para evitar isso, o Barcelona precisa derrotar o Osasuna nesta quinta-feira, às 16h, no Camp Nou, pela 36ª rodada. Todos os jogos serão no mesmo horário e o duelo do Barça vai passar na TV fechada.

É possível assistir Barcelona e Osasuna pelo canal Fox Premium, que também transmite em seu site e aplicativo. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida. O Barça entra em campo sem depender de suas forças para se manter na briga pelo título. Caso o Real Madrid derrote o Villarreal na mesma hora, o campeonato termina com o time madrilenho campeão.

O Real Madrid lidera o Espanhol com 83 pontos e o Barcelona tem 79, quatro pontos a menos. Se o Real vencer, manterá, no mínimo, os quatro pontos de distância, tendo apenas mais uma rodada (três pontos) para ser jogada. Ao Barça resta ganhar e torcer por um tropeço do rival.

O Osasuna aparece com 48 pontos, na zona intermediária da tabela, e não tem muito o que disputar nessas últimas duas rodadas.

Onde assistir Barcelona x Osasuna?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium e o Estadão fará tempo real do jogo.

Barcelona x Osasuna: horário

O jogo será nesta quinta-feira e começará às 16h, horário de Brasília.