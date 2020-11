Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e classificação

Com a mesma pontuação na tabela, Barcelona e Osasuna se enfrentam neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O confronto entre Barcelona e Osasuna será neste domingo, às 10h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O Estadão fará tempo real do duelo.

CLASSIFICAÇÃO

Ambos os time tem 11 pontos. O Barcelona está na frente – décimo terceiro lugar – devido ao saldo de gols superior, enquanto o Osasuna está uma posição atrás. O time catalão vem de derrota. Na última rodada, perdeu para o vice-líder Atlético de Madri por 1 a 0. Já o time da cidade de Pamplona vem de empate por 1 a 1 diante do Huesca.