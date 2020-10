Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e classificação

Um dos clássicos de maior rivalidade do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 11h, no Camp Nou, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Real Madrid terá transmissão pela ESPN Brasil e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O clássico terá início às 11h (horário de Brasília) deste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

Acostumados a disputar a ponta da tabela, Barça e Real não têm um início de Espanhol tão bom como no passado. O Real está um pouco melhor e ocupa o terceiro lugar, com 10 pontos. Já o Barcelona é só o 9º colocado, com sete pontos.

Ambos jogaram no meio da semana pela Liga dos Campeões. O Barcelona goleou o Ferencváros por 5 a 1 enquanto o Real perdeu em casa para o Shakhtar Donetsk por 3 a 2.