Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, horário e últimos resultados

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo adiantado, válido pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O duelo entre espanhóis será nesta quarta-feira, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Barcelona x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela Fox Sports. O Estadão fará tempo real do confronto.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Barcelona vem de vitória. Na última rodada, a equipe catalã venceu o Levante por 1 a 0 e se manteve firme na luta para se aproximar das primeiras colocações. O Real Sociedad também vem de empate. No último fim de semana, o líder do campeonato igualou o placar diante do Eibar por 1 a 1.