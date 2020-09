Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário do jogo 

O Barcelona enfrenta o Villarreal neste domingo, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão pela TV fechada e aplicativo.

Onde assistir Barcelona x Villarreal

É possível assistir o jogo ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Horário

A partida terá início nesta terça-feira, às 16h, horário de Brasília.

Últimos resultados

Essa será a estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol. O clube catalão buscará resgatar o bom futebol para atravessar de uma vez por todas a crise que o acompanha desde que perdeu por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

O Villarreal ainda não foi derrotado. A equipe estreou com um empate diante do Huesca e venceu a última partida contra o Eibar por 2 a 1. Esses resultados lhe garantiram a terceira colocação do torneio.