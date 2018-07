Barcos endossa campanha por melhorias no futebol brasileiro

O atacante Barcos é o novo-garoto propaganda do Bom Senso FC. Em campanha do movimento de jogadores, que pedem melhorias no futebol brasileiro, o argentino defende condições de trabalho mais humanas para os atletas que atuam no País e um tratamento mais preocupado com os torcedores. “Ter que jogar 70 jogos por ano prejudica também o torcedor, que tem que pagar ingresso para ver jogadores de elite que mal conseguem correr”, diz.

A peça publicada na página oficial do grupo no Facebook pede a assinatura dos fãs do esporte na petição que reúne as diversas demandas do Bom Senso FC. O abaixo-assinado já tem mais de 45 mil adeptos.