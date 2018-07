Barrichello dá primeira volta e aprova carro da F-Indy

Rubens Barrichello teve seu primeiro contato com um carro da Fórmula Indy nesta segunda-feira, em Sebring, nos EUA. Antes do teste em si, o brasileiro deu apenas uma volta de instalação – saiu e retornou ao box – apenas para checagem de alguns itens. Curioso o fato de o carro ser todo preto, com apenas alguns patrocinadores, mas já ter numeração.

Sem lugar na Fórmula 1 em 2012, depois de 19 anos competindo lá, Barrichello aceitou testar o carro da Fórmula Indy. Caso goste do carro, prometeu rever sua posição de não correr na categoria, quem sabe participando de algumas corridas.

Mais tarde, o brasileiro declarou que gostou da experiência. Confira aqui

Atualizado às 21h25