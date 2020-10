Bayern de Munique x Atlético de Madrid: onde assistir e horário

Atual campeão, o Bayern de Munique estreia na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, às 16h, no Allianz Arena, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da Champions. O jogo terá transmissão na TV fechada e na internet.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Bayern x Atlético de Madrid pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. O Estadão fará tempo real da partida.

HORÁRIO

A partida será realizada nesta quarta-feira, às 16h, horário de Brasília.

O grupo conta ainda com a participação do RB Salzburg e do Lokomotiv Moscou, que se enfrentam também nesta quarta-feira.