Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada da competição e com transmissão ao vivo pela TV fechada no Brasil.

Bayern x Eintracht: onde assistir

É possível assistir ao vivo à partida pelo canal ESPN Brasil, que também irá transmitir online pelo Watch ESPN. O Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Na rodada passada, a primeira após a paralisação do campeonato em razão do coronavírus, o Bayern derrotou o Union Berlin por 2 a 0, em jogo disputado fora de casa. Com o resultado, se manteve na liderança com 58 pontos.

Já o Eintracht perdeu em casa para o Borussia Monchengladbach por 3 a 1 e se manteve com 28 pontos. A Equipe de Frankfurt entra na rodada na 13ª colocação, cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Bayern

17/5 – 2 x 0 Union Berlin (fora)

8/3 – 2 x 0 Augsburg (casa)

29/2 – 6 x 0 Hoffenheim (fora)

21/2 – 3 x 2 Paderborn (casa)

16/2 – 4 x 1 Colônia (fora)

Últimos jogos do Eintracht Frankfurt