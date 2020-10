Bayern de Munique x Hertha Berlin: onde assistir e horário jogo

Bayern de Munique e Hertha Berlin se enfrentam neste domingo, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo terá transmissão ao vivo por aplicativo.

Onde assistir ao jogo do Bayern?

É possível assistir ao vivo à partida através do aplicativo do site OneFootball, que irá transmitir o duelo online. O Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário

A partida será disputada às 13h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Bayern entra em campo após um tropeço. Na última rodada, a equipe foi goleada para o Hoffenheim por 4 a 0, na Rhein-Neckar-Arena. Os Bávaros estão na 7ª colocação, com três pontos.

O Hertha Berlin, assim como seu adversário, também vem de uma derrota. A equipe perdeu para o Eintracht, na semana passada, por 3 a 1. A equipe acumula os mesmos três pontos do Bayern. Porém está na 9ª colocação por causa do saldo de gols.